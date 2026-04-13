Haberler

Zeytinburnu'nda boşandığı eşini ve kızını öldüren zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu'nda boşandığı eşiyle kızını öldüren ve saklandığı evde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu'nda boşandığı eşiyle kızını öldüren ve saklandığı evde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Sümer Mahallesi Prof. Dr. Turan Güneş Caddesi'ndeki sitede bulunan dairede 9 Nisan'da yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi T.B. (39) ile kızı C.Ş.'yi (19) silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli E.Ş.'yi yakalamak için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Sultangazi'deki bir eve düzenlediği operasyonda şüpheliyi ve arkadaşı C.P.'yi gözaltına aldı. C.P.'nin aracında yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden cinayet zanlısı E.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Zeytinburnu'nda bir sitede bulunan dairede, 9 Nisan'da E.Ş, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi T.B. (39) ile kızı C.Ş.'yi (19) silahla vurduktan sonra kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde C.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ağır yaralanan T.B. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Şüpheli E.Ş.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu

Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü

Gözaltına alınan eski hakemden ilk görüntü
Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi

Trump'ın abluka tehdidi sonrası Çin resmen devreye girdi
Fiyatı 1 TL'ye düşürüldü, markette büyük izdiham yaşandı

Fiyatı 1 liraya düşürülünce vatandaşlar birbirini ezdi