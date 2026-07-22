Zeytinburnu'nda park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu'nda park halindeki araçtan 9 bin 245 avro çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde park halindeki bir araçta bulunan poşet içerisindeki 9 bin 245 avronun çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen yabancı uyruklu şüpheli G.K'yi Tuzla'da yakaladı.

Zanlının üst aramasında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 215 avro, 296 dolar ve 1840 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde park halindeki otomobilin yanına gelen şüphelinin aracın sağ ön kapısını açıp poşeti alması yer alıyor.