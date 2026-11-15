Zeytinburnu'nda 5 katlı iş yerinin 5. katındaki matbaada yangın hasara yol açtı

Zeytinburnu'nda 5 katlı iş yerinin 5. katındaki matbaada yangın hasara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Zeytinburnu'nda 2. Matbaacılar Sitesi'ndeki beş katlı iş yerinin beşinci katındaki matbaada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. İş yerinde hasar oluştu, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Zeytinburnu'nda beş katlı iş yerinin beşinci katındaki matbaada çıkan yangın söndürüldü.
Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi'ndeki beş katlı iş yerinin beşinci katındaki matbaada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA