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Zeytinburnu’nda Aracın Arkasına Tutunan 2 Kişinin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Zeytinburnu’nda Aracın Arkasına Tutunan 2 Kişinin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
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Zeytinburnu Mevlana Caddesi’nde saat 22.00 sıralarında seyir halindeki bir hafif ticari aracın arkasına tutunarak ilerleyen 2 kişi, güvenlik önlemi almadan yaptıkları tehlikeli yolculukla trafikte büyük risk oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ZEYTİNBURNU'nda seyir halindeki hafif ticari aracın arkasına tutunarak ilerleyen 2 kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın arkasına tutunan 2 kişi tehlikeli yolculuk yaptı. Trafikteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 2 kişinin hafif ticari aracın arkasına tutunarak ilerlediği ve herhangi bir güvenlik önlemi olmadan yolculuk yaptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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