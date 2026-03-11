Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Zeytinburnu'ndaki Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi'nde bulunan 2 katlı iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Seyitnizam Mahallesi Demirciler Sitesi'nde, içinde plastik yapı malzemelerinin bulunduğu 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler iş yerinin tamamını sardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İş yerindeki yangın, ekiplerin yaklaşık 2,5 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.
Yangında iş yeri ile içinde bulunan malzemelerde hasar oluştu.