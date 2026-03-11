Haberler

Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Zeytinburnu'nda iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Güncelleme:
Seyitnizam Mahallesi'ndeki Demirciler Sitesi'nde bulunan iki katlı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Seyitnizam Mahallesi'ndeki Demirciler Sitesi'nde bulunan 2 katlı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

