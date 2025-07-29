Zeynep Aksoy Kur'an Kursu'nda Öğrenciler İçin Şenlik Düzenlendi

Zeynep Aksoy Kur'an Kursu'nda Öğrenciler İçin Şenlik Düzenlendi
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Sarıoğlan Müftülüğü'ne bağlı Zeynep Aksoy Kur'an Kursu'nda öğrenciler için düzenlenen limonata ve karpuz şenliği, sıcak havalarda serinlemeleri ve motivasyonlarını artırmaları amacıyla gerçekleştirildi. Öğrenciler eğlenceli vakit geçirip ikram edilen soğuk limonatalar ve karpuzlarla serinlediler.

Sarıoğlan Müftülüğüne bağlı Zeynep Aksoy Kur'an Kursu'nda öğrenciler için limonata ve karpuz şenliği düzenlendi.

Kur'an kursu öğreticileri Hatice Sarıçoban ve Rabia Aka, öğrencilerin sıcak havada bir nebze serinlemeleri için farklı şekillerde kestikleri karpuzlardan ve soğuk limonatalardan ikramlık hazırladı.

Öğrencileri hem serinletmek hem de moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Şenlik boyunca Kur'an-ı Kerim eğitimi alan minikler, öğreticileriyle eğlendi, ikram edilen limonata ve karpuzlarla serinledi.

Kaynak: AA / Hasan Baldık - Güncel
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