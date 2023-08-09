Zerrin Özer'den yeni tarzıyla iz bırakan şarkılar

Bugüne kadar söylediği şarkılarla herkesin hayatına dokunup, iz bırakan Türk Pop Müziğinin en güçlü kadın seslerinden biri olmasının yanı sıra 80'lerin başından beri çok oktavlı yorumu ve hit parçalarıyla da pop müziğine damgasını vurdu.

Müzikal yolculuğunun pop, geleneksel motifler, türküler, arabesk pop, caz gibi birçok noktada kesiştiği Zerrin Özer, şimdi de yeni tarzıyla Mustafa Arapoğlu imzalı, hem sevenlerinin hem de Z kuşağının beğeneceği şarkılarla iz bırakmaya geliyor.

"Basit Numaralar"ın şekerleme tadında bir eser olacağını söyleyen usta sanatçı, yine gönüllere taht kuracak.

Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan eserin söz ve müzikleri Mustafa Arapoğlu'na ait. Genel koordinatörlük görevini Selim Seven'in üstlendiği eserin düzenlemelerinde Mustafa Arapoğlu ve Mili B, miks ve mastering işlemlerinde ise Engin Ersoy imzası bulunuyor. Klip yönetmeni koltuğunda ise Erkan Nas oturuyor.