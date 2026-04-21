Aydın'da üniversiteli Zeren'in öldüğü asansör kazasıyla ilgili yargılanan kamu çalışanları beraat etti

Aydın'da yurt binasındaki asansör kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın davasında sanıklar beraat etti. Aile karara tepki gösterdi.

Aydın'da 3 yıl önce üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın (22) ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin kamu çalışanlarına yönelik açılan davada sanıklar beraat etti.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları ile Zeren Ertaş'ın annesi Serpil ve babası Akın Ertaş katıldı.

Tutuksuz sanıklar eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç. duruşmaya katılmadı.

Duruşmada dosyaya eklenen bilirkişi raporu ile düşen asansörün bakım ve onarım süreçlerine ilişkin rapordaki değerlendirmeler okundu.

Zeren Ertaş'ın ailesi ve avukatları, sanıkların ihmallerine ilişkin tespitler bulunduğunu öne sürerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Avukatların savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların beraatine karar verdi.

Karara tepki gösteren aile gözyaşı döktü.

Olay

Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim 2023'te meydana gelen asansör kazasında Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında asansör bakım firması yetkilisi, asansörü monte eden firmanın sahibi ve 2 mühendis tutuklanmıştı.

Mahkeme, 10 Temmuz 2024'teki karar duruşmasında 1 sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün, 3 sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası vermiş, bir sanık ise beraat etmişti.

Kamu çalışanlarına ilişkin ayrıca açılan ikinci davada ise eski Gençlik ve Spor İl Müdürü C.F. ile kurum çalışanları M.B, A.K, M.Y. ve E.Ç. hakkında taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
