Zelenskiy: "Ukrayna'nın şu anki en büyük diplomatik önceliği hava savunması işbirliğidir"

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik devam eden hava saldırılarını önlemek için müttefikler ile hava savunma alanında işbirliği yapılmasının kendileri için öncelikli olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Rusya'nın son bir gün içerisinde ülkesinin farklı bölgelerini hedef aldığını aktaran Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'nın şu anki en büyük diplomatik önceliği, hava savunması işbirliğidir. Her gün hava savunması için füzelere ihtiyacımız var, Ruslar her gün şehirlerimize yönelik saldırılarını sürdürüyor."

Rus ordusunun Dnipro kentine dün yaptığı füzeli saldırıda 5 kişinin öldüğünü anımsatan Zelenskiy, bugün ise Zaporijya ve Çerkasi bölgelerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişinin öldüğünü kaydetti.

Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla Avrupa'da temaslarını sürdürdüğünü, Almanya ve Norveç ile bu alanda anlaşmalar yapıldığını belirten Zelenskiy, "Bu hafta elde edilen sonuçlara dayanarak Avrupalılarla insansız hava araçları ve ortak üretim konusunda iş birliği yoluyla Ukrayna'ya ek güçlendirme imkanları sunacağız." dedi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
