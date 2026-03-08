Zelenskiy, güneyde 400-435 kilometrekare alanda tekrar kontrolü sağladıklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin güneyinde Rus ordusuna yönelik yürüttükleri karşı saldırı sonucu yaklaşık 400 ile 435 kilometrekarelik bir alanda yeniden kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Zelenskiy Kiev'de temaslarda bulunan Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya- Ukrayna savaşı ile Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinde son bir buçuk ay boyunca Rusya ordusuna yönelik bir dizi önemli savunma ve bazı bölgelerde de taarruz operasyonları gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, karşı saldırı sonucu neredeyse 400 ile 435 kilometrekarelik alanda tekrar kontrolü sağladıklarını ifade etti.

"Oldukça başarılı olduğumuza inanıyoruz." diyen Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'da Donbas bölgesini tamamen ele geçirmek istediğini ve baharda yeni saldırılar için hazırlık yaptığını ve planlarını değiştirmediğini savundu."

Ukraynalı uzmanlar, İran'ın İHA'larına karşı mücadele etmek için Orta Doğu'ya gidecek

Zelenskiy, ABD'nin, Orta Doğu'da İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi insansız hava araçlarına (İHA) yönelik mücadele için Ukrayna'dan destek almak konusunda talepte bulunmasına da değindi.

Ukraynalı uzman heyetin İran'ın fırlattığı İHA'larla mücadele etme konusunda Körfez ülkelerine destek amacıyla bu hafta bölgeye gideceğini belirten Zelenskiy, bu ülkelerde İHA'ları etkisiz hale getirmek konusunda eğitim vereceklerini söyledi.

Zelenskiy ayrıca, Rusya'nın İran'a destek verdiğini ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'nın Körfez ülkelerine destek sağlayacağını açıklamasına rağmen bazen kendisini eleştirmesine yönelik bir soruyu yanıtlayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Yardım etmeye çalışıyoruz ve bazen Başkan Trump beni eleştiriyor. Dolayısıyla benim yaklaşımım şu şekildedir, eleştirilerin arttığını görüyorsanız, bu daha çok yardım ettiğimiz anlamına gelir. Bence insanlara yardım etmek öncelikli. Diğer şeyler o kadar önemli değil."