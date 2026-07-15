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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Biz, AB'nin tam üyesi olmayı hak ediyoruz"

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliği'ne tam üye olmayı hak ettiğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, AB'nin Rusya'ya yönelik 21. yaptırım paketini onaylamasını beklediklerini ve hükümetteki değişiklik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olmayı hak ettiğini bildirdi.

Zelenskiy, "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi"ne katılmak üzere Kiev'de bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısını düzenledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ülkesine sağladığı desteklerden dolayı AB'ye teşekkür eden Zelenskiy, siyasi ve savunma alanındaki yardımların kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecine de değinen Zelenskiy, "Avrupa'daki herkes bugün hemfikir. Biz, AB'nin tam üyesi olmayı hak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, AB'nin Rusya'ya 21. yaptırım paketini onaylamasını beklediklerini aktararak "Ortak baskı sayesinde, Avrupa ve ABD ile işbirliğimiz sayesinde, halkımız sayesinde kesinlikle barışa ulaşacağımızdan eminim. Birlikte, birleşik ve güçlü bir Avrupa'da barış içinde olacağız." diye konuştu.

Ukrayna kabinesindeki değişiklik süreci

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmasında ayrıca, 12 Temmuz'da duyurduğu hükümet değişikliği kapsamında bakanlar kurulunda başlatılan değişiklik sürecine de değindi.

Ukrayna Devlet Başkanı, hükümette gidilen değişiklikler kapsamında görevinden istifa eden Başbakan Yuliya Sviridenko'nun yerine yeni başbakan adayı olarak Ukrayna devlet petrol ve doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Genel Müdürü Sergiy Koretskiy'i gösterdiklerini açıkladı.

Zelenskiy, yeni kabine güvenoyu almadan önce, Koretskiy'nin şimdilik parlamentoda görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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