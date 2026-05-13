Zelenskiy, Trump'ın Çin ziyaretinde savaşın bitirilmesinin gündeme gelmesini istediklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Bükreş'te düzenlenen zirvede, ABD Başkanı Trump'ın Çin'deki ziyaretinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi konusunun gündeme getirilmesini umduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Romanya'nın başkenti Bükreş'te katıldığı Bükreş Dokuzlusu Zirvesi'nin (B9) açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi yönünde yoğun çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

ABD tarafıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Zelenskiy, "ABD Başkanı Çin'deyken, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sona erdirilmesi meselesinin ele alınmasını umuyoruz." dedi.

Zelenskiy, Avrupa ve NATO'nun Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı daha güçlü olması gerektiğini savundu.

Türkiye'de temmuzda NATO Zirvesi'nin yapılacağını anımsatan Zelenskiy, "Sizler güçlü müttefiklersiniz ve bu zirvenin tüm Avrupa-Atlantik topluluğuna olumlu sinyaller göndermesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
