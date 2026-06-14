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Zelenskiy: ABD Başkanı Donald Trump ile Harika Bir Görüşme Yaptım, Bazı İyi Fikirlerimiz Var

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaparak Rusya ile savaşın sonlandırılması ve barış için fikir alışverişinde bulundu.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, Rusya ile savaşa ilişkin son gelişmeler konusunda bilgi verdiğini kaydetti. Zelenskiy, "Amerika'nın Ukrayna'ya sağladığı tüm destek için kendisine teşekkür ettim; Javelin füzelerinden Patriot füzelerine kadar bu desteği minnetle hatırlamamız çok önemli. Barışı ilerletmeye ve hayatları korumaya yardımcı olabilecek bazı iyi fikirlerimiz var" dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü bildirdi. Görüşmede Trump'ı doğum günü dolayısıyla tebrik ettiğini ve barış dahil birçok önemli konuyu ayrıntılı şekilde ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Az önce ABD Başkanı Donald Trump ile harika bir görüşme yaptım. Başkan Trump'ı doğum gününden dolayı tebrik ettim ve barış da dahil olmak üzere pek çok önemli konu hakkında oldukça ayrıntılı bir görüşme yaptık. Başkan Trump'a, her şeyden önce Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşı sona erdirme çabalarında başarılar diledim. Ayrıca Amerika'nın Ukrayna'ya sağladığı tüm destek için kendisine teşekkür ettim; Javelin füzelerinden Patriot füzelere kadar bu desteğin her adımını minnetle hatırlamamız çok önemli."

Şu anda barışın sağlanmasına yardımcı olabilecek konuları görüştük ve Başkan'a savaş alanındaki son gelişmeler ve konumumuzun nasıl güçlendiği hakkında bilgi verdim. G7 Zirvesi'ndeki görüşmemizde bu konuları daha ayrıntılı olarak ele alacağımız konusunda anlaştık. Barışı ilerletmeye ve hayatları korumaya yardımcı olabilecek bazı iyi fikirlerimiz var. Teşekkürler."

Kaynak: ANKA
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