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Zelenskiy, Rusya'da 3 petrol rafinerisine saldırılar düzenlediklerini açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Stavropol bölgesinde 3 petrol rafinerisi ile bir yakıt tesisine ve Karadeniz'de 3 tankere saldırı düzenlediklerini duyurdu. Saldırıların Rusya'ya adil karşılık olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Stavropol bölgesinde 3 petrol rafinerisine saldırılar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırılarına "adil ve isabetli şekilde karşılık vermeye devam ettiklerini" belirtti.

Stavropol'da 3 petrol rafinerisini vurduklarına işaret eden Zelenskiy, aynı bölgede yer alan bir yakıt tesisini de hedef aldıklarını aktardı.

Rus gölge filosuna ait olduğu öne sürülen 3 tankere de Karadeniz'de saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenskiy, "Bu savaşın sona ermesi gerektiği algısının Rusya'da yayılmasını sağlayan tüm birliklerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, söz konusu saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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