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Zelenskiy sıkıyönetim ve seferberliğe 90 günlük uzatma tasarısını parlamentoya sundu

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Zelenskiy sıkıyönetim ve seferberliğe 90 günlük uzatma tasarısını parlamentoya sundu
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sıkıyönetim ve seferberlik halinin 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu. Tasarı onaylanırsa 31 Ekim'de süresi dolacak uygulama 29 Ocak 2027'ye kadar uzayacak.


KİEV, 26 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sıkıyönetim ve seferberlik halinin 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Parlamento basın merkezinden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, yasa tasarısının onaylanması halinde, 31 Ekim'de süresi dolacak olan sıkıyönetim ve seferberlik hali, 29 Ocak 2027'ye kadar uzatılacak.

Ukrayna'da Rusya ile devam eden savaş nedeniyle Şubat 2022'den bu yana sıkıyönetim ve genel seferberlik uygulanıyor. Her iki uygulama da daha önce birçok kez uzatıldı.

Kaynak: Xinhua
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