Zelenskiy, Rusya ve Karadeniz'de 4 hedefi vurduklarını açıkladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ve Karadeniz'de 4 ayrı hedefe yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdüğü saldırılarla ilgili bilgi paylaştı.

Rus ordusunun ülkesine karşı düzenlediği saldırılara yanıt verdiklerini kaydeden Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Askerlerimiz bugün, Rusya'nın acımasız savaşını finanse etmesine ve yürütmesine destek sağlayan dört hedefi vurdu. Perm, Samara ve Astrahan bölgelerindeki iki petrol tesisi ve bir poligon. Karadeniz'de de bir yanıt (saldırı) var."

Zelenskiy ayrıca, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Kaynak: AA