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Ukrayna: Rusya, bir haftada 106 füze ve yaklaşık 2 bin 200 SİHA ile saldırdı

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 106 füze, yaklaşık 2 bin 200 SİHA ve 1730'dan fazla güdümlü bomba ile saldırdığını açıkladı. Kiev'de 2 Temmuz'daki saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Zelenskiy, hava savunmasını güçlendireceklerini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine yönelik saldırılarda 106 füze, yaklaşık 2 bin 200 silahlı insansız hava aracı ( Siha ) ve 1730'dan fazla güdümlü bomba kullandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın son bir haftada ülkesine düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Bu süreçte Rus ordusunun Ukrayna'ya farklı tiplerde 106 füze fırlattığını belirten Zelenskiy, saldırılarda yaklaşık 2 bin 200 SİHA ve 1730'dan fazla güdümlü bombanın kullanıldığını duyurdu.

Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev dahil olmak üzere ülkenin birçok bölgesini hedef aldığını, 2 Temmuz'daki saldırıda Kiev'de 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 102 kişinin yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin hava savunma imkanlarını güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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