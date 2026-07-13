Zelenskiy, Rusya'nın Odessa, Zaporijya ve Harkiv kentlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinin Odessa, Zaporijya ve Harkiv kentlerindeki sivil altyapıları hedef aldığını belirtti.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, Rusya'nın bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarını değerlendirdi.

Rus saldırılarında Odessa'da yolcu otobüslerinin, Zaporijya'da konutların, Harkiv'de ise bir hastanenin hedef alındığını aktaran Zelenskiy, "Ruslar bugün yine tamamen sivil nesnelere karşı 'kazandı' (saldırı düzenledi)." ifadesini kullandı.

Zelenskiy mesajında, Rusya'nın savaşı sona erdirmek istemediği ve Ukrayna'da her gün sivillere yönelik saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

Rusya'dan gelebilecek olası tehditlere karşı Avrupa ülkeleriyle ortak hava savunma sistemi kurulmasını hedefleyen "Freya" projesinin hayata geçirilmesi yönündeki çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, bu konuyla ilgili yakında görüşmelerin yapılacağını bildirdi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rusya'nın saldırılarında Odessa'da 4 kişinin, Zaporijya'da ise 6 kişinin yaralandığı açıklandı.