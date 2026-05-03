Zelenskiy, Rusya'nın Primorsk Limanı'nda "Karakurt" tipi korvete saldırı düzenlediklerini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Primorsk Limanı'nda Rus donanmasına ait "Proje 22800 Karakurt" tipi korvete yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'nın Primorsk Limanı altyapısı ve burada Rus donanmasına ait "Proje 22800 Karakurt" tipi korvete saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu, "Kalibr" tipi füzeleri taşıyan korvetin hasar gördüğünü açıklayan Zelenskiy, şunları aktardı:

"Karakurt füze gemisi, bir devriye botu ve gölge filosuna ait bir petrol tankeri vuruldu. Limandaki petrol yükleme altyapısında da önemli hasar meydana geldi."

Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırılara karşı Rusya'ya "adil yanıt" verme kararı aldıklarını belirten Zelenskiy, "Rusya, bu kendi savaşını her an bitirebilir. Savaşın uzaması, sadece savunma operasyonlarını artırmamıza yol açacak." ifadesini kullandı.