Zelenskiy, Rusya'daki askeri sanayi tesislerine füzeli saldırı düzenlediklerini açıkladı

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın geliştirdiği uzun menzilli "F-5 Flamingo" tipi füzelerle Rusya'nın askeri sanayi tesisleri gibi farklı hedeflere saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'daki hedeflere uzun menzilli silahlarla saldırılar düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

Ukrayna'nın ürettiği uzun menzilli "F- 5Flamingo" füzeleriyle gece saldırı düzenlediklerini aktaran Zelenskiy, Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin başkenti Çeboksarı'daki askeri-sanayi kompleksinin tesisleri de dahil olmak üzere farklı tesislerin hedef alındığını ifade etti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın fırlattığı füzelerin 1500 kilometreden daha fazla bir mesafede hedefleri vurduğunu kaydederek, "(Çeboksarı'daki) Tesis, Rus donanması, füze sanayisi, havacılık ve zırhlı araçlar için navigasyon bileşenleri tedarik ediyordu." ifadesini kullandı.

Rusya'ya ateşkes önerdiklerini anımsatan Zelenskiy, "Rusya savaşı bitirmeli ve gerçek diplomasiye geçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, F-5 Flamingo tipi füzelerin ateşlenmesine ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
