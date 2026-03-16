Zelenskiy: "Ukrayna savunma kuvvetleri, düşmanın mart ayında planladığı stratejik taarruzu engelledi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun mart ayında cephe hattında yapmayı planladığı "stratejik taarruzu" engellediklerini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Cephede savunma hatlarını savunan Ukrayna ordusuna teşekkür eden Zelenskiy, "Ukrayna savunma kuvvetleri, düşmanın mart ayında planladığı stratejik taarruzu engelledi." dedi.

Zelenskiy, cephe hattı boyunca çatışmaların yaşandığını ancak Ukrayna'ya yönelik saldırıların Rusya'nın planladığı kadar yoğun olmadığını savundu.

Ülkesinin savunma imkanlarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Zelenskiy, "Devletin savunması birinci önceliktir. Ruslar barışa hazırlanmıyor." diye konuştu.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için başlatılan müzakere sürecini uzatmamaya çalıştıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakereleri uzatmıyoruz, diplomasi konusunda kimse hayal kırıklığına uğramış değil. Bu, birilerinin bir yerlerde ifade edebileceği gibi duygusal bir mesele değil. Bu, müttefiklerin neye hazır olduğuyla ilgili bir meseledir."

Rusya'ya yönelik baskının azalmaması gerektiğini belirten Zelenskiy, "İşte bu yüzden saldırgan üzerindeki baskı, barışın, gerçek diplomasinin ve gerçek anlaşmaların anahtarıdır." dedi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
