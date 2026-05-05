Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında 21 kişinin öldüğünü söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Zaporijya, Kramatorsk ve Dnipro kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 42 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılar sivil altyapıyı hedef aldı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki farklı kentlere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı.

Rus ordusunun Zaporijya kentinde sivil altyapıyı hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, saldırıda 12 kişinin öldüğünü ve 37 kişinin yaralandığını aktardı.

Zelenskiy, saldırının güdümlü bombalarla yapıldığını ve bunun bir "terör saldırısı" olduğunu ifade etti.

Rusya'nın akşam saatlerinde Dnipro kentine de hava saldırısı düzenlediğini aktaran Zelenskiy, bu saldırıda da 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Zelenskiy, Rus ordusunun gün içinde Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinin merkezine de hava saldırısı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıda da 5 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
