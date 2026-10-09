Zelenskiy Pryluky'deki yaralıları ziyaret etti, sığınak denetimi talimatı verdi

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(PRYLUKY) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile birlikte Rusya'nın saldırısında yaralanan ve Pryluky'deki bir hastanede tedavi gören kişileri ziyaret etti. Zelenskiy, saldırı sonrası 17 kişinin hastaneye kaldırıldığını, 13'ünün tedavisinin bu hastanede sürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile birlikte Rus saldırısında yaralanan kişileri hastanede ziyaret etti.

Zelenskiy, tedavi görenler arasında 5 yaşında bir kız çocuğu ile Rus saldırısında yıkılan binada yaşayan bir savaş gazisinin de bulunduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Zelenskiy, "İnsanlarımızı desteklemeliyiz" dedi.

HASTANE SIĞINAKLARI İÇİN TALİMAT VERDİ

Zelenskiy, Sağlık Bakanı'nın sağlık tesislerindeki sığınakların donatılmasına ilişkin bilgi verdiğini belirterek, gerekli çalışmaların hızlandırılması ve ek finansman bulunması talimatını verdiğini açıkladı.

Hastanenin mevcut sığınağının onarılması ve yeni, modern bir sığınak yapılmasının öncelikli olduğunu belirten Zelenskiy, bu konuda Sağlık Bakanı, Çernihiv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı ve şehir yönetiminin sorumlu olduğunu söyledi.

Zelenskiy ayrıca İçişleri Bakanı'na Pryluky'deki tüm sığınakların kapsamlı şekilde denetlenmesi talimatını verdi.

Kaynak: ANKA