Zelenskiy, Rusya'nın Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle ateşkes ilan etmesini değerlendirdi Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Vladmir Putin'in Paskalya Bayramı dolayısıyla ilan ettiği geçici ateşkesi değerlendirerek, Ukrayna'nın barışa yönelik adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle geçici ateşkes ilan etmesine ilişkin, "Ukrayna defalarca, karşılıklı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Putin'in, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan etmesi kararını değerlendirdi.

Paskalya Bayramı için daha önce Rusya'ya ateşkes sağlanması önerdiklerini anımsatan Zelenskiy, "Ukrayna defalarca, karşılıklı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti. Bu yıl Paskalya tatili için ateşkes önermiştik ve buna göre hareket edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, bu ateşkesin çatışmaların sürdürülmemesi için bir fırsat olabileceğini kaydederek, "İnsanlar tehditlerden uzak, barışa doğru gerçek ilerlemenin olduğu bir Paskalya'ya ihtiyaç duyuyor ve Rusya'nın Paskalya'dan sonra saldırılara geri dönmeme şansı var." yorumunu yaptı.

Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının kararıyla, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a bu süre zarfında tüm yönlerdeki askeri eylemleri durdurma emri verildi." ifadeleri yer almıştı.

Rus birliklerinin bu süreçte olası provokasyonlara ve saldırgan eylemlere hazırlıklı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın ateşkese uyacağı umudu paylaşılmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım

Avrupa'nın dev ülkesi en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktık
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu

Dün geceye damga vuran olay!

Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

CHP'de son skandal fena! Seçimi bile isteye AK Parti'ye kazandırmış
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu

Dün geceye damga vuran olay!

Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Trump'tan İran'a 'Hürmüz' çağrısı: Öyle olmasa iyi olur...

Hamaney'in ardından bir Hürmüz çıkışı da Trump'tan