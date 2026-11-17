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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesinden yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının, Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediklerini belirten Zelenskiy, köprüye yönelik "eşi benzeri görülmemiş bir operasyon" gerçekleştirildiğini kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'daki altyapılara karşı sürdürdüğü saldırılara yanıt verdiklerini ifade eden Zelenskiy, "Bugün herkes, Rusya topraklarından Ukrayna'nın Kırım'ına uzanan ana askeri geçiş noktasındaki sonuçları görebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının toplam 7 aşamadan oluştuğu bilgisini veren Zelenskiy, "Askerlerimiz, nihai hedefe giden yolda hava savunma sistemlerini, radarları, elektronik savaş teçhizatlarını ve belirlenmiş farklı hedefleri kademeli olarak imha etti." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırılarda farklı tipte insansız hava araçlarıyla (İHA) "Neptun" ve "FP-5" (Flamingo) tipi füzelerin kullanıldığını belirtti.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijya, Dnipropetrovsk, Kiev ve Odessa bölgelerindeki köprüler de dahil farklı altyapılara her gün saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Altyapımızı onarıyoruz ama Rusya'ya savaşın her zaman başladığı yere döneceğini de hatırlatıyoruz. Ukrayna'nın savunma potansiyeli yüksektir ve yüksek olmaya devam edecektir. Şehirlerimize ve halkımıza yönelik terörü asla cevapsız bırakmayacağız."

Zelenskiy ayrıca köprüye yapılan saldırılara ait olduğunu belirttiği görüntüyü de paylaştı.

Köprüye düzenlenen saldırılar

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın sözde yönetim başkanı Sergey Aksyonov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü'ne yeniden saldırı düzenlediğini kaydetmişti.

Aksyonov mesajında, "Köprüdeki trafik durduruldu." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna'nın, Kırım Köprüsü'ne yönelik dün de saldırı düzenlediği ve köprünün hasar aldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA