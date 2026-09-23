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Zelenskiy Kiev'e İHA saldırısında 2 ölü, 24 yaralı olduğunu bildirdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'e çok sayıda İHA ile düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını açıkladı. DSNS ise Harkiv, Odessa ve Jitomir'e yapılan saldırılarda 12 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesinin başkenti Kiev'e yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırının "çok sayıda" insansız hava aracı (İHA) kullanılarak düzenlendiğini aktaran Zelenskiy, "Rusya, sivil ve kritik altyapıyı hedef almaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın eczane, benzin istasyonları, demir yolu, iletişim hatları, alışveriş merkezleri gibi noktaları hedef aldığını ifade eden Zelenskiy, "Şu an itibarıyla 2 kişinin öldüğü biliniyor. 24 kişi de yaralandı." bilgisini paylaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunduğunu anımsatan Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için Rusya'ya yönelik baskının artırılması amacıyla burada çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Harkiv, Odessa ve Jitomir bölgelerine yapılan saldırılarda 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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