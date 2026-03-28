Zelenskiy, müzakerelerin Türkiye, Avrupa veya Orta Doğu'da sürdürülmesi için çalıştıklarını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerin Türkiye, Avrupa veya Orta Doğu ülkelerinde devam etmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında başlatılan üçlü görüşmelerin Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle bir süredir devam etmediğini anımsatan Zelenskiy, "Amerikan tarafıyla her gün görüşüyoruz. Müzakere ekibimiz muhataplarıyla görüşüyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, üçlü görüşmeleri sürdürmek için hazır olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amerikan tarafı yalnızca??????? Amerika'da görüşme yapabilir. Rusya her yerde görüşme yapabilir ancak Amerika'da değil. Şu anda, Orta Doğu'daki savaş, İran'la savaş nedeniyle, güvenlik önlemleri yüzünden Amerikalılar ülkeyi terk etmiyor. Müzakere ekibi yurt dışına gitmiyor."

Görüşmelerin devam etmesi için çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "Görüşmelerin Avrupa'da, Türkiye'de, İsviçre'de veya nerede olursa olsun düzenlemek için çalışıyoruz. Hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Orta Doğu'da da görüşmeleri sürdürmek için hazır olduklarını belirtti.