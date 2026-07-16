Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Fidan'a "İkinci Derece Liyakat Nişanı"nı tevcih etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Fidan'a 'İkinci Derece Liyakat Nişanı'nı tevcih etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, devletler arası işbirliğini güçlendiren katkıları nedeniyle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İkinci Derece Liyakat Nişanı verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a İkinci Derece Liyakat Nişanı'nı tevcih etti.

Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın kararıyla, devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Ukrayna İkinci Derece Liyakat Nişanı tevcih edilmiştir." denildi.

Ukrayna'nın İkinci Derece Liyakat Nişanı, ülkeye olağanüstü hizmetlerde bulunan Ukrayna vatandaşlarına ve yabancı devlet temsilcilerine veriliyor.

Nişan, devlet yönetimi ve kamu hizmeti, diplomasi ve uluslararası ilişkiler, bilim ve eğitim, kültür ve sanat ile ekonomi ve sanayi gibi alanlarda sunulan önemli katkılar dolayısıyla veriliyor.

Kaynak: AA / Can Efesoy
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

Öfkesi hiç dinmedi, kardeşini vahşice katletti
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam! Herkese rahat nefes aldırır
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

İsrail'de Netanyahu ailesi dikkat çeken karar! Ömür boyu sürecek
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak NATO zirvesi yorumu

Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"