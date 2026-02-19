Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üçlü müzakerelerde siyasi alandan çok askeri yönde ilerlemeler kaydedildiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için devam eden diplomasi çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre'de 17 Şubat'ta başlayan ve dün sona eren üçlü müzakerelerin yeni turuna değinen Ukrayna Devlet Başkanı, görüşmelerde askeri ve siyasi konuların ayrı ayrı ele alındığını belirtti.

Tarafların, olası bir ateşkes sağlanması durumunda bu süreci izleme mekanizmasıyla ilgili konu üzerindeki görüşmelerde ilerleme kaydettiği bilgisini veren Zelenskiy, "Askeri gruptaki müzakereleri sonuçlandırmaya siyasi gruba göre daha yakınız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ateşkes sağlanması durumunda süreci izlemede en büyük sorumluluğu ABD'nin üstleneceğini kaydetti.

"Bu savaşı çabuk şekilde bitirmemiz gerekiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı mesajında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi durumunda onunla krizin çözülmesi için gereken konuları ele almak istediğini söyledi.

Ülkesine karşı geniş çaplı savaşın sürdüğünü kaydeden Zelenskiy, "Yani bu savaşı çabuk şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu yüzden (Putin ile) sadece bu gibi konular hakkında konuşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Batılı müttefiklerin Ukrayna'nın NATO ile ilişkileri hakkında Rusya ile görüşme yaptığını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Amerikalıların ve belki de bazı Avrupalıların NATO ile Rusya arasında yeni bir belge üzerinde görüştüklerini biliyorum. Böyle bir belge oluşturulacaksa onlar her şeyi görüşebilecekler. Ancak benim için önemli olan, NATO'daki potansiyel yerimizi bizimle de görüşmeleri. Sadece Ruslarla değil, bizimle de çünkü bu bizi ilgilendiriyor. Bunu biz olmadan da yapabilirler. Belki de bilmediğimiz bir şey vardır. Beklenmedik durumlar olursa ona göre tepki vereceğiz."