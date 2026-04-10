Zelenskiy: "Bu bahar ve yaz dönemi siyasi ve diplomatik olarak hiç kolay olmayacak"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme yönündeki müzakereleri eylüle kadar sonlandırmaya çalışacağını belirterek, bahar ve yaz döneminin siyasi ve diplomatik açıdan kendileri için kolay olmayacağını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Kiev'deki çalışma ofisinde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladığını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi yönünde ABD-Ukrayna- Rusya'nın daha önce üçlü görüşmeler yaptığını anımsatan Zelenskiy, bu tür müzakerelerin sürmesi gerektiğini kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın gerilimi azaltma yolunu seçmesi durumunda üçlü bir görüşme olacağını düşündüğünü, bunun da nisan, mayıs veya haziranda yapılabileceğini ifade etti.

ABD'nin, krizi çözme yönündeki bu görüşmeleri ara seçimlere kadar sonlandırmaya çalışacağını savunan Zelenskiy, "Bence eylüle kadar bizim için çok zor olacak. Bence Amerikalılar bu diyalog için kimseye daha fazla zaman vermeyecek. Bu bahar ve yaz dönemi siyasi ve diplomatik olarak hiç kolay olmayacak. Ukrayna üzerinde baskı olabilir. Savaş alanında da baskı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ulusal çıkarları ve güvenliğini koruyarak çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayarak, "Bu süreç içerisinde Rusya üzerinde yeterli baskının uygulanması önemlidir. Örneğin, müttefikler bu yıl kesinlikle benzeri görülmemiş, tarihi, adeta çığır açan ve bir anlamda zaferle sonuçlanacak bir NATO zirvesi düzenleyebilir." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna topraklarındaki Rus askeri sayısı artıyor"

Rus ordusunun cephe hattında "büyük" kayıplar verdiğini savunan Zelenskiy, "Ama aynı zamanda Ukrayna topraklarındaki (Rus ordusu) gruplarının sayısı da artıyor. Yani stratejik yedeklerden askeri personel çekerek gruplarını artırdıklarına inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bu ay sonuna kadar Drujkivka, Konstantinivka şehirleri ile Pokrovsk kentini tamamen ele geçirmeyi planladığını ancak bunun imkansız olduğunu öne sürdü.

"Orta Doğu'da İran İHA'larını imha ettik"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İran'ın fırlattığı "Şahed" tipi silahlı insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele konusunda kısa süre önce Körfez ülkeleriyle bazı anlaşmalar yaptıklarını anımsattı.

Orta Doğu'ya Ukraynalı uzmanlar ve ekipman gönderdiklerini dile getiren Zelenskiy, "Bazı ülkelere önleyici insansız hava araçlarıyla nasıl çalışılacağını gösterdik. İran'ın Şahedlerini imha ettik mi? Evet, ettik. Sadece bir ülkede mi imha ettik? Hayır, birkaç ülkede. ve bu bence bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, bölgedeki bazı ülkelerle savunma alanında işbirliği anlaşmaları yaptıklarını aktararak, "Üç ülkeyle 10 yıllık anlaşmalarımız var. Ukraynalı şirketler, belirli bir tesisi korumak için bu ülkelerin ordularıyla birlikte çalışacak." bilgisini verdi.

Umman, Kuveyt ve Bahreyn ile de görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Zelenskiy, bu tür işbirlikleri karşılığında Ukrayna'nın enerji sektörünü korumak için önleyici sistemler ve enerji kaynakları alacaklarını kaydetti.