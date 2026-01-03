Zelenskiy, Avrupalı güvenlik danışmanlarının katıldığı toplantının Kiev'de başladığını duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa ülkeleri liderlerinin güvenlik danışmanlarının katıldığı toplantının başkent Kiev'de başladığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı paylaşımında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşme sırasında savaşı sona erdirmek için devam eden barış müzakerelerini ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, ayrıca 6 Ocak'ta yapılacak "Gönüllüler Koalisyonu" ülkelerinin liderler zirvesinin hazırlık süreci hakkında da konuştuklarını kaydetti.

Zelenskiy, mesajında ayrıca, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri üzerinde çalışan Avrupalı yetkililerin Kiev'de bir araya geldiğini vurgulayarak, Avrupa'nın farklı ülkelerinden 18 güvenlik danışmanının başkentteki toplantıda yer aldığını bildirdi.

Söz konusu toplantı hakkında da İngiltere Başbakanı Starmer ile bilgi paylaştığını belirten Zelenskiy, "Amerikan tarafıyla da koordinasyon halindeyiz." yorumunu yaptı.

Witkoff toplantıya videokonferansla katıldı

Öte yandan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov da yazılı açıklama yaparak, toplantı hakkında bazı ayrıntıları paylaştı.

Umerov, Avrupalı yetkililer ile beraber Ukrayna'nın güvenlik garantileri ile barış planı üzerinde çalışacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un videokonferansla Kiev'deki toplantıya katıldığını aktaran Umerov, Witkoff ile beraber savaştan sonra Ukrayna'nın kalkınma sürecini ele aldıklarını kaydetti.