Zelenskiy, AB'nin Ukrayna'ya 90 milyar avroluk destek paketi üzerinde anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin (AB), Macaristan'ın vetosunun kalkmasının ardından ülkesine 2026-2027 dönemi için 90 milyar avroluk kredi sağlanması ve Rusya'ya yönelik 20'nci yaptırım paketinin kabulü konusunda uzlaşıya varmasının, savunma imkanlarını güçlendireceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB'nin Ukrayna'ya 90 milyar avroluk destek ve Rusya'ya 20'nci yaptırım paketi üzerinde anlaşmasını değerlendirerek, şunları kaydetti:

"Bugün, savunmamız ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz için önemli bir gün. Ukrayna için Avrupa Birliği'nin iki yıllığına ayırdığı 90 milyar avroluk destek paketi açıldı. Avrupa'nın bu (destek) paketi, ordumuzu güçlendirecek, Ukrayna'ya daha fazla direnç kazandıracak ve yasalara göre belirlenen sosyal yükümlülüklerimizi Ukraynalılara yönelik yerine getirmemizi sağlayacak."

Bu fonun Ukrayna'ya silah alması ve üretmesi, enerji ve kritik altyapılarını onarması için destek sağlayacağını belirten Zelenskiy, "Bu destek paketinin ilk bölümünün transferinin, mayıs-haziran aylarında mümkün olması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi için Avrupalı müttefiklerle görüşmeye devam edeceklerini vurguladı.

AB, Ukrayna'ya 90 milyar avroluk destek ve Rusya'ya 20'nci yaptırım paketi üzerinde anlaştı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna'da "adil ve kalıcı barış" hedefinin bu ülkenin güçlendirilmesi ve Rusya üzerindeki baskının artırılmasıyla mümkün olacağını belirterek, bu doğrultuda 2026-2027 dönemini kapsayan 90 milyar avroluk kredi paketinin serbest bırakıldığını ve yeni yaptırımların kabul edildiğini duyurmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de üye ülkelerin söz konusu kararlar üzerinde uzlaşmasını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Rusya'nın saldırganlığını sürdürdüğünü, buna karşılık AB'nin Ukrayna'ya desteğini artırırken Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik baskıyı da yoğunlaştırdığını kaydetmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da daha önce yaşanan tıkanıklığın aşıldığını, Ukrayna için 90 milyar avroluk finansman ve yeni yaptırım paketinin önünün açıldığını, Rusya ekonomisinin artan baskı altında olduğunu ve Kiev'e desteğin süreceğini belirtmişti.