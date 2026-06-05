Haberler

Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı 185 esir askerin takası yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 185 Ukraynalı asker ve bir sivilin serbest bırakıldığını duyurdu. Rusya da 185 askerinin takas edildiğini, sürece BAE'nin arabuluculuk yaptığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile gerçekleştirdikleri esir takası sonucu 185 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus tarafıyla esir asker takası yaptıklarını açıkladı.

Esir takası sonucu 185 Ukrayna askeri personelinin ülkesine döndüğü bilgisini veren Zelenskiy, ayrıca bir Ukraynalı sivilin de serbest bırakıldığını belirtti.

Evlerine getirilen bazı askerlerin 2022'den beri esir olduğunu kaydeden Zelenskiy, tüm esirlerin serbest bırakılması için çalışmaları sürdürdüklerini aktararak, "İnsanlarımızın geri getirilmesi Ukrayna için değişmez bir önceliktir." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından da yapılan açıklamada, Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 185 Rus askerinin alındığı kaydedilerek, "Bunun karşılığında 185 Ukraynalı asker verildi." ifadesi kullanıldı.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu ve askerlere gerekli tıbbi desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuk girişimleri sayesinde gerçekleştiği belirtildi.

En son 15 Mayıs'ta karşılıklı 205 esir asker takası yapılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs başında Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin her iki ülkeden 1000 esir askerin değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini duyurmuş ancak geçici ateşkesin yürürlükte olduğu esnada esir asker değişimi gerçekleşmemişti.

İki ülke arasında daha sonra 15 Mayıs'ta, karşılıklı 205 esir asker takası yapılmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy aynı gün yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, 1000'e karşı 1000 esir takasının ilk aşamasıdır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz

Erbakan'ın sözlerini hatırlatan Erdoğan'dan yeni faiz çıkışı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzdivaç programıyla ünlenen damat adayı maneviyata yöneldi

Nereden nereye!

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir an gözüm karardı

Oğlunu öldüren emekli polisin ifadesi ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak

F.Bahçe ve G.Saray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı