Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna-Rusya Görüşmelerinin Dördüncü Turunun da İsviçre'de Yapılacağını Söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan üçüncü tur görüşmelerin Avrupa'da süren savaşın boyutlarını daha net ortaya koyduğunu belirtti. Dördüncü tur müzakerelerin de İsviçre'de yapılacağını ifade etti.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsviçre'de Rusya ve Ukrayna arasında yapılan üçüncü tur görüşmelerinin "çok önemli" olduğunu belirtti. Devam eden savaşın Avrupa'da yaşandığı gerçeğinin bu görüşmelerle daha net şekilde ortaya konduğunu ifade eden Zelenski, "Bir sonraki toplantı da İsviçre'de olacak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ABD'li gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajında, İsviçre'de ABD arabulucuğunda gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna üçüncü tur görüşmelerinin süren savaşın Avrupa topraklarında yaşandığı gerçeğini daha görünür kıldığını söyledi. Görüşmelerin bu açıdan "çok önemli" olduğunu kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, müzakerelerin dördüncü turunun da yine İsviçre'de yapılacağını açıkladı.

Zelenski, Ukrayna heyetinin başında bulunan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un kendisine verdiği brifinge atıfta bulunarak, müzakere ekibinin Kiev'e dönerek daha kapsamlı bir bilgilendirme yapacağını söyledi. Askeri alandaki ilerlemenin siyasi alandaki ilerlemenin önüne geçtiğini ifade eden Zelenski, siyasi süreçte ABD, Rusya ve Ukrayna arasında görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtti.

Cenevre'deki görüşmeler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılan iki turun ardından gerçekleşti. Şubat başındaki görüşmeler, Moskova ile Kiev arasında bir takası anlaşmasıyla sonuçlanmıştı.

Ayrıca, olası bir ateşkes sonrasında kurulacak denetim misyonuna Avrupa'nın da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenski, ABD'nin bazı Avrupa ülkelerinin olası katılımıyla NATO ile Rusya arasında yeni bir düzenleme üzerinde görüştüğünü iddia etti ve Ukrayna'nın bu temasların dışında bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Ukrayna lideri, kalıcı bir barış için güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyulduğunu yineleyerek, toprak meselesinin yalnızca müzakere heyetleri düzeyinde çözülemeyeceğini savundu. Zelenski, "Sadece liderler düzeyinde bu savaşı bitirmeyi deneyebiliriz. Toprak meseleleri çok hassas ve acı verici konular. Bu yüzden güvenlik garantilerinden söz ediyoruz, çünkü Ruslara güvenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

