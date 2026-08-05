Zelenski ve İngiliz Bakan Streeting Kiev'de Görüştü: Balistik Füze Savunması ve Ortak Silah Üretimi Masada

(KİEV) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'i ilk kez ziyaret eden İngiliz Bakan Wes Streeting ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'nın balistik füze saldırılarına karşı korunması, ortak silah üretimi ve Rus savunma şirketlerine yönelik yaptırımlar ele alındı.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Streeting'in ziyaretinin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırısının hemen ardından gerçekleştiğine dikkat çekti.

Rusya'nın kış öncesinde balistik füze üretimini önemli ölçüde artırmaya çalıştığını belirten Zelenski, saldırıların sonuçları ve Ukrayna'nın ihtiyaçları hakkında İngiliz Bakan'a bilgi verdiğini kaydetti.

Görüşmede İngiltere'nin, Ukrayna'daki şehir ve yerleşimlerin balistik füze tehdidine karşı daha iyi korunmasına ikili ve çok taraflı düzeyde nasıl katkı sağlayabileceğinin değerlendirildiğini ifade eden Zelenski, temini güç savunma sistemlerinin sağlanmasına yönelik desteğin de gündeme geldiğini bildirdi.

İngiltere ile Ukrayna'nın sahada denenmiş savunma kabiliyetlerine sahip olduğunu belirten Zelenski, bazı silah türlerinin ortak üretimine ilişkin imkanların görüşüldüğünü aktardı.

Zelenski ayrıca balistik füze üretiminde rol alan Rus şirketlerine yönelik yaptırımların ele alındığını belirterek, Rusya'nın savaş kapasitesini ve balistik füze saldırılarını zayıflatacak her adımın önem taşıdığını vurguladı.

İngiltere'ye desteği dolayısıyla teşekkür eden Zelenski, İngiliz Kralı'na, Başbakan'a ve İngiliz halkına şükranlarını iletti.

Kaynak: ANKA