Zelenski: Azovstal'daki Sivillerin Tahliyesi Başladı - Haberler

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Zelenski: Azovstal'daki Sivillerin Tahliyesi Başladı

ANKA - Melis Yıldırım - Güncel
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Zelenski: Azovstal'daki Sivillerin Tahliyesi Başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azovstal’daki sivillerin tahliyesinin başladığını duyurdu. Zelenksi, "Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azovstal'daki sivillerin tahliyesinin başladığını duyurdu. Zelenksi, "Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, savaş bölgelerindeki sivillerin tahliyesine ilişkin bugün sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Zelenski'nin paylaşımı şöyle:

"Azovstal'daki sivillerin tahliyesi başladı. Yaklaşık 100 kişilik birinci grup, kontrol altındaki bölgeye gidiyor. Yarın onları Zaporijya'da karşılayacağız. Ekibimize minnettarım. Şimdi BM ile birlikte diğer sivillerin fabrikadan tahliyesi üzerinde çalışıyorlar."

ANKA / Melis Yıldırım - Güncel

Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Güncel, Haberler

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