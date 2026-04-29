Zekeriya Yapıcıoğlu:  Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mezhebi Kimliği Üzerinden Hedef Alınması ve Hakarete Uğraması Kabul Edilemez

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakarette bulunan yazara, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi kimliği üzerinden hedef alınması ve hakarete uğraması kabul edilemez. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve onun şahsında bütün Alevi vatandaşlarımıza yapılmış olan çirkin hakaretleri kınıyorum" diyerek tepki gösterdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Yapıcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi kimliği üzerinden hedef alınması ve hakarete uğraması kabul edilemez. Nefret söylemi ve çirkin iftiralarda bulunma konusunda sicili hayli kabarık olan meş'um şahıs ve 'yazarlık' maskesiyle haysiyet cellatlığı yaptığı yayın organı, nefret tohumları ekti, ekmeye devam ediyor. Siyaset ve gazetecilik ayrıştırmak, kışkırtmak, toplumsal fay hatlarını derinleştirmek için değil, milletin huzuru, refahı ve esenliği için yapılmalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve onun şahsında bütün Alevi vatandaşlarımıza yapılmış olan çirkin hakaretleri kınıyorum."

Kaynak: ANKA
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor

Trump'tan Avrupa'nın dev ülkesinin liderine ağır sözler
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi

İşte Milyonların hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi