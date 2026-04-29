Zekeriya Yapıcıoğlu:  Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mezhebi Kimliği Üzerinden Hedef Alınması ve Hakarete Uğraması Kabul Edilemez

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakarette bulunan yazara, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi kimliği üzerinden hedef alınması ve hakarete uğraması kabul edilemez. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve onun şahsında bütün Alevi vatandaşlarımıza yapılmış olan çirkin hakaretleri kınıyorum" diyerek tepki gösterdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Yapıcıoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi kimliği üzerinden hedef alınması ve hakarete uğraması kabul edilemez. Nefret söylemi ve çirkin iftiralarda bulunma konusunda sicili hayli kabarık olan meş'um şahıs ve 'yazarlık' maskesiyle haysiyet cellatlığı yaptığı yayın organı, nefret tohumları ekti, ekmeye devam ediyor. Siyaset ve gazetecilik ayrıştırmak, kışkırtmak, toplumsal fay hatlarını derinleştirmek için değil, milletin huzuru, refahı ve esenliği için yapılmalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve onun şahsında bütün Alevi vatandaşlarımıza yapılmış olan çirkin hakaretleri kınıyorum."

Kaynak: ANKA