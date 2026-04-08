Zekeriya Yapıcıoğlu: Lübnan'a Yönelik Barbarca Saldırılarda Şehit Olan Kardeşlerimize Allah'tan Rahmet, Yaralılara Acil Şifalar Diliyorum

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu,

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD ve İran arasında ateşkes sağlandığı günde soykırımcı siyonist terör örgütü, Lübnan'da savaşın başladığı günden bu yana en vahşi saldırılarını gerçekleştirdi. Siyonist terör şebekesi, Lübnan'da sivil yerleşim yerlerini 200 uçak ile hedef alarak barbarlıkta sınır tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Kuduz köpek stratejisiyle hareket eden terör şebekesi, bölge barışının önündeki en büyük engel ve dünya barışına yönelmiş en büyük tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Lübnan'a yönelik barbarca saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA