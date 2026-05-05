Zehirlenme nedeniyle 2 çocuğunu kaybeden polis memuru hayati tehlikeyi atlattı

KARDEŞLERİN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ailesiyle birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle başvurdukları hastanede hayatını kaybeden Azra ve Ömer Selim Tülü kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene, ailenin akrabaları, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından 2 kardeşin cenazeleri yan yana toprağa verildi. Çocukların anne ve babalarının hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

