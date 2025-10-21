Zara'da Muhtarlar Günü Toplantısı Yapıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Toplantı öncesinde Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği tarafından Muhtarlar Günü dolayısıyla Zara Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Konferans Salonu'nda devam eden programda, Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Osman Öncü, İl Genel Meclis üyeleri Hakan Eser ve Nihat Güler, ilçe merkezindeki mahalleler ile köylerde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Kurum amirlerinin de bilgilendirme yaptığı programda Kaymakam Atak, muhtarların talep ve beklentilerini dinledi.