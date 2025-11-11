Zara'da Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği Düzenlendi
Zara ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğinde 3 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinliğe Kaymakam Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik ve çok sayıda katılımcı iştirak etti.
Zara ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Keben mevkisinde bulunan ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte, Zara Orman İşletme Müdürü Murat Metin, müdürlük faaliyetleri ile fidan dikimi ve bakımı hakkında bilgilendirmede bulundu.
Bilgilendire sonrası katılımcılar 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.
Etkinliğe, Kaymakam Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, muhtarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
