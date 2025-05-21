Zara'da 'Dijital Dünyanın Riskleri ve Fırsatları' Konferansı Düzenlendi

Zara'da 'Dijital Dünyanın Riskleri ve Fırsatları' Konferansı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zara Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Tuncay Dilci dijital materyallerin insan yaşamına etkileri ve riskleri hakkında bilgi verdi.

Zara ilçesinde, "Dijital Dünyanın Riskleri ve Fırsatları" konulu konferans düzenlendi.

Zara Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Tuncay Dilci konuşmacı olarak katıldı.

Cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon gibi teknolojik ürünlerin kötü amaçlı veya amacına uygun kullanılmamasının zararlarına ve insan hayatında neden olduğu kayıplara değinen Dilci, dijital materyallerin insan gelişimine, yaşamına katkı sağlaması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Konferansa, Zara Belediye Başkan Vekili Hamza Karapınar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı

34. dakikadaki skoru görünce çıldırdı
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Sıradan vatandaş sanılmaktan korkan biri daha! Yaptığı rezilliğe bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.