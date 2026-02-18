Haberler

Zara'da arıcılık konferansı düzenlendi

Zara'da arıcılık konferansı düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde arıcılık konferansı düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde arıcılık konferansı düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, ilçede arıcılığı canlandırmak ve farkındalık oluşturmak adına programı düzenlediklerini söyledi.

Konferansın ilçeye ve arıcılara hayırlı olmasını ve verimli geçmesini temenni eden Atak, "Coğrafi işaretli bal üretimi yapan arıcılarımızı da tebrik ediyorum. 20 Mayıs'ta Dünya Arıcılar Günü'nü sezon açılışı şeklinde ilçemizde coşkuyla ve etkinliklerle kutlayacağız." dedi.

Belediye Başkanı Fatih Çelik ise ilçenin balıyla meşhur olduğunu ifade ederek, "Bu bağlamda Zara'nın bir çok yerinde 'balın başkenti Zara' totemleri ve maketleri kullanmaktayız. 'Gençler Arı Gibi Çalışıyor Projesi'ne de desteğimizi iki katına çıkarıyoruz." diye konuştu.

Öğretim görevlisi Servet Okur, arıcılık işletmesi sahibi Ufuk Ateş ve Amil Üstündağ'ın konuşmacı olarak katıldığı konferansta, Zara'da arıcılık, arıcılığın dünü bugünü, coğrafi işaretli bal üretiminin önemi, genel ve yerelde verilerle arıcılık, arıcılıkta tekrarlanan yanlışlar konularında bilgilendirme yapıldı.

Zara Gençlik Merkezi Müdürü Enes Kuzu'nun "Gençler Arı Gibi Çalışıyor Projesi" ve "Dünya, Türkiye, Sivas ve Zara'da Arıcılığın Durumu" hakkında görsel sunum yaptığı konferansın ikinci bölümünde de Sivas Bal Üreticileri Birliği Başkanı Anıl Engin, Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği Onursal Başkanı Kürşat Zeynel Utlu ile Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, arıcı malzemeleri sektörünün durumu, coğrafi işaretli bal üretimi nasıl yapılır", arıcılık ürünlerinde pazarlama konularında bilgi verdiler.

İlçe protokolü tarafından, coğrafi işaretli bal üretimi yapan 6 üreticiye isimleri yazılı arıcı maskesi hediye edilen programda, konuşmacılara plaket verildi.

Programda, arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan 60 adaya sertifikaları törenle verildi.

