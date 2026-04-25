Zara'da 3. Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, 3. Çocuklar Kültür ve Sanat Festivali gerçekleştirildi.

Zara Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde Hacivat Karagöz ve kukla gösterimi, su köpüğü balon gösterisi ile geleneksel Türk tiyatrosu etkinlikleri yapıldı.

Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı programa, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Belediye Başkan Vekili Cem Sedat Bayrakçı, AA muhabirine, "Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz festivalimizle çocuklarımıza geleneksel Türk tiyatrosunu tanıtarak eğlenmelerini, aileleriyle güzel bir vakit geçirmelerini sağladık." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
