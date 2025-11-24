Haberler

Zara'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Sivas'ın Zara ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çelenk sunma töreni, fotoğraf sergisi ve çeşitli gösteriler yer aldı. Öğretmenler ödüllendirildi ve yeni göreve başlayan öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan'ın Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, Belediye Düğün Salonu'nda devam etti.

Burada, "Dünden Bugüne Zara Milli Eğitim Etkinlikleri Fotoğraf Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Zara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda, söyleşi, sinevizyon gösterileri, oratoryo gösterimi ve müzik dinletisi sunuldu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğretmenlere ilçe protokolü tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından öğretmenlere çekilişle hediyeler verildi.

Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin törenlerinin de gerçekleştirildiği programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
