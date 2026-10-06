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Zaporijya Nükleer Santrali'nde gıda taşıyan personel Ukrayna İHA saldırısında öldü

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Zaporijya Nükleer Santrali'nde gıda taşıyan personel Ukrayna İHA saldırısında öldü
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Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nde gıda yüklü aracı kullanan personelin Ukrayna İHA saldırısında öldüğünü açıkladı. Santral yetkililerine göre 2 İHA laboratuvar ve hizmet binasında çatı hasarı yaptı; olay nükleer güvenlik tehdidi oluşturmadı.

MOSKOVA, 6 Ekim (Xinhua) -- Rusya, Zaporijya Nükleer Santrali'nde gıda malzemesi yüklü bir aracı kullanan bir personelin Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Asıl kahramanlar, günün 24 saati düşman bombardımanı altındaki tesisin işleyişini sağlayan santral personelidir. ve inanın bana, bu çok zor" ifadelerini kullandı.

Santral yetkilileri tarafından pazartesi günü erken saatlerde yapılan açıklamaya göre 2 Ukrayna İHA'sı da tesisin laboratuvarlarından birini ve hizmet binasını hedef alarak çatıda hasara yol açtı. Olayın can kaybına veya nükleer güvenlik tehdidine yol açmadığı bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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