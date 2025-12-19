Haberler

Zambiya, kolera salgınının kontrol altına alındığını duyurdu

Güncelleme:
Zambiya Sağlık Bakanı Elijah Muchima, ülkede kolera salgınının kontrol altına alındığını açıkladı. Son zamanlarda yeni vaka bildirilmediğini ve yapılan gözlemlerle bu durumun doğrulandığını belirtti. Bakan, kişisel hijyenin önemine dikkat çekerek vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

Zambiya Sağlık Bakanı Elijah Muchima, ülkedeki kolera salgınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanı Muchima yaptığı basın açıklamasında, son zamanlarda yeni vaka bildirilmediğini ve gözlem raporlarının da salgının kontrol altına alındığını doğruladığını söyledi.

Çeşitli bakanlık ve kurumların koordineli çalışmaları sayesinde bu başarının elde edildiğini belirten Muchima, "Bu, halk sağlığı alanında işbirliğinin önemini vurguluyor." dedi

Muchima, kişisel hijyenin halk sağlığını korumada ilk adım olduğunu hatırlatarak vatandaşlardan tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

Zambiya'da Eylül 2025'ten bu yana 625 kolera vakası ve kolera kaynaklı 9 ölüm kaydedildi.

