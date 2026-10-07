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Zahir Cebbarin başkanlığındaki Hamas heyeti ulusal diyalog için Kahire'ye gitti

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Hamas'ın, Filistinli gruplar arasındaki ulusal diyaloğu ilerletmek ve görüş ayrılıklarını azaltmak için Zahir Cebbarin başkanlığındaki heyeti Kahire'ye gönderdiği bildirildi. Görüşmelerde Filistin davasının durumu ve son gelişmelere ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.

Hamas'ın, Filistinli gruplar arasındaki ulusal diyaloğa ilişkin istişareleri sürdürmek amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye heyet gönderdiği bildirildi.

Hamas'ın açıklamasına göre, hareketin Batı Şeria'daki lideri Zahir Cebbarin başkanlığındaki heyet, Filistin ulusal diyaloğunun ilerletilmesi ve Filistinli gruplar arasındaki görüşlerin yakınlaştırılması amacıyla yapılacak görüşmelere katılmak üzere bugün Kahire'ye gitti.

Heyette Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Husam Bedran ile Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad da yer alıyor.

Açıklamaya göre Hamas, ulusal diyalog sürecinin ilerletilmesi ve Filistinli gruplar arasındaki görüş ayrılıklarının azaltılmasının yanı sıra Filistin davasının mevcut durumu ve son gelişmelere ilişkin çeşitli konuları ele almayı planlıyor.

Fetih Hareketi'nin de ulusal diyalog kapsamında ayrı bir heyetle Kahire'de temaslarda bulunması bekleniyor.

Kahire'de farklı Filistinli gruplarla görüşmeler yapılacak

Kahire'deki temasların, Filistinli gruplar arasında ulusal birlik ve uzlaşının sağlanmasına yönelik daha geniş bir diyalog sürecinin parçası olduğu belirtiliyor.

Daha önceki Kahire görüşmelerinde Hamas'ın yanı sıra Filistin İslami Cihad Hareketi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi ve diğer bazı Filistinli gruplar yer almıştı.

Mısır'ın ev sahipliğindeki görüşmelerde Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün sona erdirilmesi, ulusal birlik ve Filistin siyasi sistemine ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA
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