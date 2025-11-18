Haberler

Zagreb'deki Gökdelende Gece Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Zagreb'deki Gökdelende Gece Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Vjesnik isimli gökdelende çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangının çıktığı sırada binada kimsenin bulunmadığı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki gökdelende gece saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hırvatistan Radyo ve Televizyonunun haber sitesine göre, Zagreb'de Vjesnik ismiyle bilinen gökdelende gece saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin gökdelendeki yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, yangının çıktığı saatlerde binada kimsenin bulunmadığı ve can kaybı olmadığı aktarıldı.

Zagreb İtfaiye Dairesince yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği, alevlerin binanın iç kesimlerinde aktif olduğu ve söndürme çalışmalarına yaklaşık 100 itfaiye erinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Olay yerine gelen Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic, yangın nedeniyle gökdelende yıkım tehlikesi bulunmadığına işaret ederek, yangına ilişkin detaylı soruşturmanın yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
