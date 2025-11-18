Zagreb'deki Gökdelende Gece Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki gökdelende gece saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hırvatistan Radyo ve Televizyonunun haber sitesine göre, Zagreb'de Vjesnik ismiyle bilinen gökdelende gece saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin gökdelendeki yangın söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken, yangının çıktığı saatlerde binada kimsenin bulunmadığı ve can kaybı olmadığı aktarıldı.

Zagreb İtfaiye Dairesince yapılan açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği, alevlerin binanın iç kesimlerinde aktif olduğu ve söndürme çalışmalarına yaklaşık 100 itfaiye erinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Olay yerine gelen Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic, yangın nedeniyle gökdelende yıkım tehlikesi bulunmadığına işaret ederek, yangına ilişkin detaylı soruşturmanın yapılacağını belirtti.